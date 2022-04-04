Култхард: я под большим впечатлением от выступлений Расселла

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард поделился мнением о пилоте «Мерседеса» Джордже Расселле.



«Я под большим впечатлением. Джордж выступает именно так, как я от него ожидал. С моей точки зрения, это прекрасный гонщик во всех отношениях, у него есть скорость и отличные навыки коммуникации. Сейчас Расселл — современная версия профессионального гонщика высочайшего уровня. Я считал так до начала сезона, и моё мнение не поменялось.



Он прекрасно показывал себя в «Уильямсе», благодаря чему и получил приглашение из «Мерседеса». Однако медовый месяц быстро заканчивается. Особенно учитывая ожидания — когда ты за рулём «Мерседеса», от тебя ждут как минимум финиша в первой тройке.



«Феррари» и «Ред Булл» рванули с места в карьер. Кто-то может сказать, что Джордж провёл первые две гонки не самым лучшим образом. Но я не согласен, он хорошо справлялся с машиной и с ситуацией. Ты пилотируешь тот болид, который тебе дают. Сейчас у Расселла есть задача — вместе с Льюисом помочь «Мерседесу» разработать чемпионскую машину», — приводит слова Култхарда The Mirror.