Хорхе Лоренсо принял решение продолжить карьеру в кузовных гонках

Трёхкратный чемпион MotoGP Хорхе Лоренсо продолжит карьеру в кузовных гонках, сообщает The Race. Нынешний сезон Хорхе проведёт в итальянском чемпионате Porsche Carrera Cup.



На счету Лоренсо три титула в главном классе MotoGP, завоёванных в составе «Ямахи» в 2010, 2012 и 2015 годах. После сезона-2016 Лоренсо ушёл в «Дукати», где провёл два сезона, после чего перешёл в «Хонду». Испанец постоянно испытывал проблемы со здоровьем, обусловленные травмами, и не мог вернуться на былой уровень выступлений.



Ранее в гонках GT свою карьеру решил продолжить семикратный чемпион «королевского класса» мотогонок Валентино Росси.



Что касается Лоренсо, то в 2020 году он планировал выступить в нескольких гонках по системе «уайлд-кард», однако в чемпионате эта система была отменена.