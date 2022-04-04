Зурер: «Ред Булл» быстрее, но «Феррари» проще настраивать

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Зурер считает, что у «Ред Булл» получилось построить более быструю, но в то же время сложнее настраиваемую машину, чем «Феррари».
«Феррари» является культовой гоночной командой. Когда у «Феррари» хорошие результаты, это идёт на пользу всей Формуле-1. Инженеры итальянской команды смогли построить компактный болид, который, может быть, и не так быстр, как машина «Ред Булл», но её точно проще настраивать. Машина «Ред Булл» же получилась более чувствительной. Следовательно, «Феррари» проще находить правильные настройки и выжимать максимум из машины.
Есть ощущение, что «Феррари» строила машину под Шарля Леклера, в то время как Карлосу Сайнсу приходится сложнее. И сейчас мы видим прежнего Леклера из 2020 года.
Решающим фактором станет прогресс команд в работе над улучшениями машин в ходе сезона. Думаю, здесь преимущество у «Ред Булл». Да и «Мерседес» сбрасывать со счетов не стоит. Их проблемы связаны с «дельфинированием». Если они это решат, то снова смогут бороться за победы», — приводит слова Зурера F1-Insider.
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