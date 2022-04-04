Алексей Попов: прошло две гонки, а Алонсо уже на грани

Российский автоспортивный комментатор Алексей Попов высказался о ситуации вокруг Фернандо Алонсо и проблем с мотором у «Альпин».



«Алонсо уже на грани. И это не яркий какой-то заголовок ради хайпа. Алонсо действительно на грани по моторам – после двух гонок из 23. Фантастика, но это так. Третий и последний силовой агрегат, а дальше, начиная с четвёртого, на стартовой решетке пойдут штрафы.



Ну первый мотор сломался – ладно. Была проблема. Мы даже перестали смеяться над «Эль Планом». По сравнению с тестами «Альпин» поехала лучше, начала набирать очки, и, если бы не отказ в Саудовской Аравии, Алонсо был бы достаточно высоко на финише. Но для того, чтобы финишировать первым, нужно сначала финишировать – это старая истина, которая достаточно часто повторяется в мире гонок. На этот раз обнародовали причину отказа, она внутри мотора, это водяной насос. Он внутри мотора, нужно снимать пломбу, чтобы его заменить, так что в любом случае это всё, второй мотор ушёл. Две гонки – минус два мотора. Сейчас на машину Алонсо поставят третий.



Учитывая современную надёжность, вполне возможно, что Фернандо проедет 15 гонок подряд на этом моторе и ничего с ним не произойдёт. Но по состоянию на данный момент всё не очень здорово», — сказал Алексей Попов в видео, размещённом на его YouTube-канале.