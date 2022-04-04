Леклер: не думаю, что у «Феррари» есть преимущество по мотору

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что он не считает, что у итальянской команды есть хоть какое-то преимущество по силовой установке над соперниками.



«Прежде всего я могу чувствовать разницу в сравнении с прошлым сезоном, и это прекрасно. Это результат работы всех в Маранелло. С другой стороны я не думаю, что у нас есть какое-то преимущество. Мы близки „Ред Булл“, которые тоже сильны с точки зрения мощности мотора», — приводит слова Шарля Леклера Motorsport Week.



«Проанализировав результаты первых двух гонок, мы пришли к выводу, что разница в силовых установках у разных производителей очень мала», — добавил руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто.

Напомним, по итогам гонки Гран-при Саудовской Аравии Леклер показал второй результат. Выиграл заезд пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.