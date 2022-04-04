Леклер: не думаю, что у «Феррари» есть преимущество по мотору

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что он не считает, что у итальянской команды есть хоть какое-то преимущество по силовой установке над соперниками.
«Прежде всего я могу чувствовать разницу в сравнении с прошлым сезоном, и это прекрасно. Это результат работы всех в Маранелло. С другой стороны я не думаю, что у нас есть какое-то преимущество. Мы близки „Ред Булл“, которые тоже сильны с точки зрения мощности мотора», — приводит слова Шарля Леклера Motorsport Week.
«Проанализировав результаты первых двух гонок, мы пришли к выводу, что разница в силовых установках у разных производителей очень мала», — добавил руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто.
Напомним, по итогам гонки Гран-при Саудовской Аравии Леклер показал второй результат. Выиграл заезд пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
- 4 апреля 2022
-
23:53
-
22:47
-
21:57
-
20:58
-
19:52
-
19:00
-
17:52
-
16:38
-
15:58
-
15:04
-
13:34
-
13:00
-
11:55
-
09:42
-
00:33
-
00:02
- 3 апреля 2022
-
22:14
-
21:57
-
20:05
-
18:58
-
18:01
-
16:18
-
15:13
-
13:56
-
13:25
-
12:32
-
11:34
-
10:28
-
09:45
-
01:03
- 2 апреля 2022
-
23:58
-
23:01
-
22:04
-
20:51
-
20:02