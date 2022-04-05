Марко: Формуле-1 не стоит беспокоиться о своей морали

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что Формуле-1 не стоит думать о совести при визите в арабские страны и проведении там Гран-при.



«Когда немецкий министр экономики летит в Абу-Даби на день открытых дверей, я не думаю, что мы в Формуле-1 должны слишком беспокоиться о своей морали. Нужно просто позволить спорту оставаться спортом. Без Эмиратов было бы тяжело держать сезон Формулы-1 на таком высоком уровне. С точки зрения спорта он может оказаться лучшим за последнее время», — приводит слова Хельмута Марко Osterreich.



Напомним, после ракетного обстрела окрестностей трассы в Джидде возникли разговоры о целесообразности посещения Формулой-1 арабских стран, которые не всегда являются безопасными.