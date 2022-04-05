Зак Браун назвал этап Формулы-1, на котором зрители увидят чемпионат в лучшем виде

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун считает, что Гран-при Лас-Вегаса станет самым красочным этапом Формулы-1.
Напомним, недавно сообщалось, что Лас-Вегас начнёт принимать этапы чемпионата мира начиная со следующего года.
«Думаю, что гонка в Лас-Вегасе будет невероятной. Она будет проходить около 10 часов вечера. Мы будем гоняться по Лас-Вегас-Стрип. Вы увидите Формулу-1 в её лучшем виде.
Если вы посмотрите на все показатели Формулы-1 — телевизионные рейтинги, спонсорство, количество зрителей, то увидите, что всё это растёт. Я вряд ли мог бы лучше оценить будущие перспективы Формулы-1.
Сейчас чемпионат превзошёл то, что было в период до пандемии, это просто невероятно. Сейчас в Формуле-1 больше спонсорских и коммерческих соглашений, чем я когда-либо видел», — приводит слова Брауна Yahoo!
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