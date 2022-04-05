Боттас рассказал об отношениях с Хэмилтоном после своего ухода из «Мерседеса»

Финский пилот команды «Альфа Ромео» Валттери Боттас рассказал об отношениях с бывшим товарищем по команде Льюисом Хэмилтоном.

«Мы уже не товарищи по команде, но всё еще друзья. Это приятно. У нас хорошие отношения. Потому что мы многого добились вместе, будучи товарищами по команде. Я думаю, что такая дружба тоже продлится долго.

На самом деле, очень трудно создать хорошую дружбу, когда вы гоняетесь друг против друга. Мы просто поняли, что гонки есть гонки, а за пределами трассы это не имеет значения.

После гонки в Бахрейне я проехал мимо него на круге и услышал, что он на подиуме, поэтому я помахал ему рукой, и он сделал то же самое. А после гонки мы вместе полетели в Дубай. А из Дубая мы полетели в Саудию. Так что мы до сих пор летаем вместе. В каком-то смысле, ничего не изменилось», — приводит слова Боттаса People.