Боттас рассказал об отношениях с Хэмилтоном после своего ухода из «Мерседеса»

Финский пилот команды «Альфа Ромео» Валттери Боттас рассказал об отношениях с бывшим товарищем по команде Льюисом Хэмилтоном.
«Мы уже не товарищи по команде, но всё еще друзья. Это приятно. У нас хорошие отношения. Потому что мы многого добились вместе, будучи товарищами по команде. Я думаю, что такая дружба тоже продлится долго.
На самом деле, очень трудно создать хорошую дружбу, когда вы гоняетесь друг против друга. Мы просто поняли, что гонки есть гонки, а за пределами трассы это не имеет значения.
После гонки в Бахрейне я проехал мимо него на круге и услышал, что он на подиуме, поэтому я помахал ему рукой, и он сделал то же самое. А после гонки мы вместе полетели в Дубай. А из Дубая мы полетели в Саудию. Так что мы до сих пор летаем вместе. В каком-то смысле, ничего не изменилось», — приводит слова Боттаса People.
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