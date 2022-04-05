Тренер Магнуссена заявил, что Кевин наберёт топ-форму через три месяца

Физиотерапевт Томас Йоргенсен рассказал, что датскому пилоту «Хааса» Кевину Магнуссену потребуется три месяца для полной адаптации своего тела к гонкам Формулы-1.

Напомним, Магнуссен вернулся в «Хаас» перед самым стартом нового сезона, заменив россиянина Никиту Мазепина. В первых двух гонках датчанин набрал очки, однако после одной из гонок пожаловался на боли в шее.

«Проблема в том, что он не использовал те мышцы, которые были необходимы в Формуле-1. Кевину потребуется некоторое время, чтобы полностью адаптироваться. Обычно это занимает два месяца зимой, когда можно тренироваться каждый день, но теперь, когда начался сезон и стало больше выездных дней и гонок, ещё труднее заниматься привычными делами. Так что пройдёт ещё три месяца, прежде чем Кевин будет в хорошей форме, которая требуется для выступлений в Формуле-1», — приводит слова Йоргенсена Sports Mole.