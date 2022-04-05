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Бинотто: «Феррари» гораздо лучше подготовлена в этом сезоне по сравнению с 2018 годом

Бинотто: «Феррари» гораздо лучше подготовлена в этом сезоне по сравнению с 2018 годом
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Директор команды «Феррари» Маттиа Бинотто считает, что его команда сейчас находится в гораздо лучшем положении для борьбы за чемпионат мира Формулы-1, чем в сезоне-2018, когда команда заняла второе место в Кубке конструкторов.

«Думаю, что поддержание уровня развития в течение сезона — это всегда вызов не только для нас, но и для всех команд. Наши конкуренты очень сильны в этом компоненте, и они уже доказывали это, в то время как «Феррари», имея неплохие возможности в 2017 и 2018 годах, останавливалась в развитии по ходу сезонов.

Я думаю, что на сегодняшний день мы гораздо лучше подготовлены по сравнению с тем же 2018 годом, чтобы делать надлежащую работу и в области разработки болида», — приводит слова Бинотто Motorsport.

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