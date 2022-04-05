Зафнауэр: «Мерседес» для нас словно морковка для осла, мы будем конкурировать с ними
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Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр рассказал о том, что в этом сезоне его команда жаждет борьбы с «Мерседесом», который испытывает не лучшие времена после обновления регламента.
«Мерседес» для нас сейчас словно морковка для осла. Нам потребуется несколько гонок, множество гонок, чтобы оценить, где мы находимся в турнирной таблице, а затем, как я уже сказал, это будет гонка развития. Мы будем упорно стараться конкурировать с ними, но сегодня, сидя здесь, кажется, что у них лучший болид, чем у нас», — приводит слова Зафнауэра GPFans.
Ранее спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался по поводу положения команды «Мерседес» в Формуле-1.
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