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Появились подробности об обновлениях, которые готовит «Феррари»

Появились подробности об обновлениях, которые готовит «Феррари»
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В «Феррари» намерены произвести серьёзный пакет доработок. Об этом сообщает Motorsport Italia. По сведениям источника, обновления от итальянской команды можно будет увидеть после Гран-при Австралии — на старте европейского сезона в Имоле, а затем — в Барселоне.

Сообщается, что в Имоле «Феррари» планирует внедрить некоторые лёгкие детали, чтобы уменьшить вес болида на 3 кг. Кроме того, можно будет увидеть первые обновления, направленные на повышение аэродинамической эффективности автомобиля. Целью команды также является уменьшение лобового сопротивления с целью добиться максимальной скорости, которую сейчас может развить на прямых «Ред Булл».

Второй пакет новинок будет готов к Гран-при Барселоны. Его главной целью будет борьба за счёт изменения конфигурации днища с так называемым «эффектом козления», то есть вертикальными колебаниями машины на прямых.

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