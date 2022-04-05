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«Высокомерный». Журналистка рассказала, у кого из гонщиков Ф-1 она не любит брать интервью

«Высокомерный». Журналистка рассказала, у кого из гонщиков Ф-1 она не любит брать интервью
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Финская журналиста Мерви Каллио, специализирующаяся на Формуле-1, рассказала о неприятии по отношению к пилоту «Астон Мартин» Лэнсу Строллу. По мнению Каллио, Стролл зачастую ведёт себя слишком высокомерно.

«Единственный гонщик, у которого мне не очень нравится брать интервью, это Лэнс Стролл. В таких ситуациях он кажется довольно высокомерным. Он приходит на собеседование с апатичным настроем. Признаться, это смущает, потому что он, такое ощущение, не хочет показывать какую-либо часть себя или даже присутствовать на интервью. Похоже, его вообще не интересуют другие. У него есть всё это, но ценит ли он то, что имеет? Ему вообще нравится выступать в Формуле-1? А вот у Боттаса нет такого большого эго», — приводит слова Каллио Ilta Sanomat.

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