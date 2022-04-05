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Стало известно, к какому Гран-при «Феррари» намерена увеличить мощность двигателя

Стало известно, к какому Гран-при «Феррари» намерена увеличить мощность двигателя
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В итальянской команде Формулы-1 «Феррари» планируют в значительной степени увеличить мощность двигателя. Об этом информирует издание Formu1a.uno, ссылаясь на свои источники внутри гоночного коллектива.

Сообщается, что в планах «Феррари» завершить сбор данных о надёжности силовой установки до Гран-при Майами, после чего можно ожидать увеличения мощности.

В Кубке конструкторов нынешнего сезона Формулы-1 «Скудерия» занимает первое место, имея в своём активе 78 очков после двух этапов: Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии.

Гран-при Майами пройдёт с 6 по 8 мая.

Ранее назывались подробности об обновлениях, которые в скором времени подготовит «Феррари». Они должны появиться к Гран-при Италии и Испании.

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