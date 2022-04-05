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В «Мерседесе» определились, к какому Гран-при команда подготовит существенное обновление

В «Мерседесе» определились, к какому Гран-при команда подготовит существенное обновление
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Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» намерена провести обновление болида к Гран-при Австралии, который состоится в предстоящий уик-энд. Об этом на официальном сайте «Королевских гонок» сообщил авторитетный обозреватель Марк Хьюз.

По сведениям Хьюза, в Мельбурне можно будет ожидать увидеть новое заднее крыло и, возможно, некоторые изменения в днище автомобиля. При этом подчёркивается, что заднее крыло будет иметь гораздо меньшую площадь.

Кроме того, обозреватель отметил, что для решения проблемы так называемого «эффекта дельфинирования» (вертикальных колебаний машины на прямых) команде может потребоваться полная переделка днища.

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