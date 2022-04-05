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«Неприятно». В «Альпин» назвали преимущество, которое получили другие команды Формулы-1

«Неприятно». В «Альпин» назвали преимущество, которое получили другие команды Формулы-1
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Технический директор «Альпин» Пэт Фрай выразил мнение, что разрешение, которые получили команды по добавлению дополнительных стоек на днище автомобилей для снижения «эффекта козления», оказалось для них существенным плюсом. В «Альпин» изначально пошли своим путём, создав днище, которое не прогибалось, но было тяжелее.

«Мы проектировали наш автомобиль с учётом максимальной производительности, но при этом понимали, что он будет немного тяжелее. Днище мы сделали более жёстким, и так как верхняя часть корпуса нашего болида довольно широкая, то она тоже позволила добиться дополнительной жёсткости.

А когда были добавлены стойки, то нам было немного неприятно. Мы их добавлять не стали, так как наша конструкция и так довольно жёсткая, а вот другие команды от этого выиграли. Но это часть игры. Главное сейчас повысить производительность авто и избавиться от излишнего веса. У нас есть некоторые обновления, которые появятся в течение следующих двух или трёх гонок», — приводит слова Фрая Motorsport.

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