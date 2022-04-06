Валттери Боттас рассказал о пользе от службы в армии

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас поделился мыслями о пользе, которую он получил во время службы в финской армии.
«Оглядываясь назад, я понимаю, что это было действительно весело. Но, конечно, временами не всё было так здорово. К примеру, иногда приходилось находиться в течение двух недель в ледяном лесу. Но лично я считаю, что это делает из мальчика мужчину. Это своего рода переход, и в моём случае именно так и было.
Там определённо учишься стойкости и многое узнаёшь о командной работе. Ведь приходится часто работать в команде, при этом находясь в экстремальных условиях или ситуациях. Кроме того, что-то, что раньше казалось какими-либо мелочами, начинает казаться более серьёзным. Будто иметь тёплую и мягкую постель после всех полевых лагерей, становится роскошью», — приводит слова Боттаса People.
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