Организаторам Гран-при Австралии предъявили иск на сумму $ 8,5 млн

Организаторам Гран-при Австралии предъявили иск на сумму более $ 8 миллионов за внезапную отмену выступления британской поп-звезды Робби Уильямса во время уик-энда в 2020 году. Об этом информирует The Age.
Согласно иску, поданному в Верховный суд, Уильямс должен был выступить в ходе уик-энда в Мельбурне, за что ему полагался гонорар в размере $ 1,94 млн, однако его выступление, как и этап в Австралии, было отменено.
В компании World Touring Melbourne, частично принадлежащей голливудскому актёру Уиллу Смиту, утверждают, что отмена была нарушением обязательств со стороны Гран-при Австралии. В заявлении говорится, что организаторов концерта проинформировали об отмене этапа и выступления Уильямса лишь во время телеконференции Формулы-1 13 марта. Теперь агентство требует сумму в $ 7,594 млн в качестве компенсации понесённых расходов, а также $ 1,128 млн в виде упущенной выгоды и процентов.
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