«Иногда даже теряешь зрение». Серхио Перес — о проблемах с «дельфинированием»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал о сложностях, которые возникают из-за так называемого «эффекта дельфинирования» (вертикальных колебаний машины на прямых).



«Проблемы возникают при достижении скорости 300 км/ч. В таких случаях иногда даже теряешь зрение и оказываешься не в состоянии правильно расположить автомобиль на трассе. Это непростой вызов, особенно в гонках, в которых едешь без DRS. Автомобиль в такие моменты может стать неуправляемым», — приводит слова Переса Marca.



В личном зачёте пилотов Формулы-1 нынешнего сезона Перес занимает седьмое место, набрав 12 очков.



Ранее Серхио рассказал, что ещё не задумывался о продлении контракта с австрийской командой.



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