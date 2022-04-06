«Иногда даже теряешь зрение». Серхио Перес — о проблемах с «дельфинированием»
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал о сложностях, которые возникают из-за так называемого «эффекта дельфинирования» (вертикальных колебаний машины на прямых).
«Проблемы возникают при достижении скорости 300 км/ч. В таких случаях иногда даже теряешь зрение и оказываешься не в состоянии правильно расположить автомобиль на трассе. Это непростой вызов, особенно в гонках, в которых едешь без DRS. Автомобиль в такие моменты может стать неуправляемым», — приводит слова Переса Marca.
В личном зачёте пилотов Формулы-1 нынешнего сезона Перес занимает седьмое место, набрав 12 очков.
Ранее Серхио рассказал, что ещё не задумывался о продлении контракта с австрийской командой.
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