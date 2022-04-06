«Не только в тормозах». Руководитель «Макларена» рассказал о проблемах команды

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль признался, что проблема с тормозами, которая возникла у его команды, не единственная.



«Нам нужно посмотреть, какие улучшения мы сможем сделать в преддверии Гран-при Австралии. В то же время я не ожидаю больших чудес. Нам просто нужно немного больше времени. Проблема с тормозами? Признаюсь, это единственное решение, которое мы могли предложить. Но я не могу его назвать оптимальным с точки зрения производительности.



Кроме того, я отмечу, что нам не хватает сцепления. Мы это обнаружили ещё во время гоночного уик-энда в Бахрейне. Так что определённо, проблема не только в тормозах. Конечно, это лишь начало сезона, и пока не так просто определиться со всеми обновлениями, которые нам необходимы. Но цель для нас ясна. Мы должны вернуть туда, где должны быть», — приводит слова Зайдля RaceFans.