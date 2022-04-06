Феттель высказался о предстоящем ГП Австралии, который станет для него первым в сезоне

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель высказался о предстоящем выступлении на Гран-при Австралии.
«После положительного теста на коронавирус и пропуска первых двух гонок чувства сейчас сродним тем, что были при опоздании в школу. В общем, я действительно хочу вновь отправиться в путь! Начинать сезон в Австралии мне уже не впервой. Здорово, что Формула-1 возвращается в эту страну.
Я почти месяц не садился за руль машины, так что будет важно извлечь как можно больше информации на тренировках. Надеюсь, что мы сможем сделать несколько шагов вперёд, а гонка, как обычно, получится захватывающей и непредсказуемой», — приводит слова Фетталя пресс-служба «Астон Мартин».
Себастьян пропустил первые два этапа из-за положительного теста на коронавирус. Заменял Феттеля резервный гонщик «Астон Мартин» Нико Хюлькенберг.
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