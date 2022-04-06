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Алекс Вурц: ушло время, когда гонщики не вмешивались в политику

Алекс Вурц: ушло время, когда гонщики не вмешивались в политику
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Бывший пилот Формулы-1 Алекс Вурц выразил мнение, что дни, когда гонщики Формулы-1 могли не вмешиваться в политические дела, остались в прошлом.

«Мы видим, что за последние несколько лет спорт претерпел очень сильные изменения. Раньше считалось, что гонщики выступают как обычные спортсмены, а их позиция выглядит следующим образом: «Я спортсмен и не вмешиваюсь в политику». Но это время действительно ушло. За последние два-три года эти молодые ребята вдруг пришли к осознанию, что они должны иметь собственное мнение, а также выражать его и нести за него ответственность», — приводит слова Вурца The Guardian.

Алекса также высказался об инциденте на Гран-при Саудовской Аравии, который решено было продолжить несмотря на обстрел ракетами Джидды. Сообщалось, что пилоты требовали отмены этапа:

«Определённо, то, как решительно они объединились, не могло не впечатлить. Мы говорим о людях, которые посвятили себя профессиональной жизни. Они выходят на улицу, получают информацию и формируют мнение».

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