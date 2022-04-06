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В ФИА высказались о будущем DRS в Формуле-1

В ФИА высказались о будущем DRS в Формуле-1
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Технический босс ФИА Николас Томбасис высказался о первых гонках Формулы-1 после существенных изменений в регламенте, а также рассказал, что зоны DRS на трассах могут быть сокращены.

«Я бы не удивился, если бы после обновлений в регламенте один пилот был бы намного впереди всех остальных. Ожидаю, что в ближайшие месяцы в борьбу за лидерство, помимо Ферстаппена и Леклера, вступят и другие.

Для такой ситуации, как в прошлом году, когда в последней гонке у нас было два гонщика с равным количеством очков, нужна удача. А это не цель правил.

Было бы хорошо убрать эту систему DRS. Но с машинами, которые создают эффект завихрения воздуха, пусть и уменьшенный, это не может быть сделано. А вот зоны DRS можно сократить. Мы не хотим, чтобы обгоны были лёгкими», — приводит слова Томбасиса Nextgen-auto.

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