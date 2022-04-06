В ФИА высказались о будущем DRS в Формуле-1

Технический босс ФИА Николас Томбасис высказался о первых гонках Формулы-1 после существенных изменений в регламенте, а также рассказал, что зоны DRS на трассах могут быть сокращены.
«Я бы не удивился, если бы после обновлений в регламенте один пилот был бы намного впереди всех остальных. Ожидаю, что в ближайшие месяцы в борьбу за лидерство, помимо Ферстаппена и Леклера, вступят и другие.
Для такой ситуации, как в прошлом году, когда в последней гонке у нас было два гонщика с равным количеством очков, нужна удача. А это не цель правил.
Было бы хорошо убрать эту систему DRS. Но с машинами, которые создают эффект завихрения воздуха, пусть и уменьшенный, это не может быть сделано. А вот зоны DRS можно сократить. Мы не хотим, чтобы обгоны были лёгкими», — приводит слова Томбасиса Nextgen-auto.
- 6 апреля 2022
-
17:44
-
16:42
-
15:48
-
14:37
-
13:50
-
12:56
-
12:06
-
10:57
-
10:19
-
09:46
-
00:38
- 5 апреля 2022
-
23:28
-
21:49
-
21:15
-
19:49
-
18:53
-
17:40
-
16:26
-
15:45
-
14:50
-
13:56
-
12:53
-
12:02
-
11:00
-
09:44
-
00:48
- 4 апреля 2022
-
23:53
-
22:47
-
21:57
-
20:58
-
19:52
-
19:00
-
17:52
-
16:38
-
15:58