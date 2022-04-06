Гран-при Австралии Формулы-1 был на грани срыва из-за проблем с доставкой оборудования

Формула-1 предотвратила возможную ситуацию, при которой сразу три команды могли остаться без оборудования на Гран-при Австралии. Об этом сообщает Autosport.



На фоне мировых задержек в грузоперевозках, вызванных ростом транспортных расходов и последствиями событий на Украине, грузы с оборудованием, отправленные командами несколько недель назад, рисковали не дойти вовремя.



Судно с грузом трёх команд, которое первоначально должно было идти 42 дня, было задержано более чем на неделю. Но на фоне риска дальнейших задержек официальный партнёр Формулы-1 по грузоперевозкам DHL вмешался в ситуацию и принял решение снять груз с судна в Сингапуре и доставить его самолётом в Мельбурн.

Груз прибыл в Австралию в понедельник утром, что обеспечило своевременную доставку оборудования всем командам перед третьим этапом чемпионата Формулы-1.