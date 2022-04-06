Вольф: на Гран-при Австралии у нас не будет волшебного средства, чтобы быть в лидерах

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу предстоящего Гран-при Австралии, который состоится в ближайшие выходные.
«Первые два уик-энда показали, что нам ещё многому предстоит научиться. На данный момент наши характеристики на трассе не соответствуют нашим ожиданиям, но все в Брэкли и Бриксуорте сосредоточены на понимании проблем и поиске правильных решений.
К следующему гоночному уик-энду волшебного средства не будет, но мы стремимся к тому, чтобы в предстоящих гонках стабильно добиваться улучшений, которые, как мы надеемся, приблизят нас к лидерам. До тех пор нам нужно максимально использовать имеющиеся у нас возможности.
Итак, перед нами стоят различные задачи, но это то, чем мы наслаждаемся, и именно тогда команда действительно проявляет свой истинный дух. Льюис и Джордж вносят важный вклад в общие усилия, предоставляя обратную связь, проводя время в симуляторе и работая вместе, чтобы помочь нам продвинуться вперёд.
Теперь мы возвращаемся в Мельбурн впервые с 2020 года и впервые за три года проведём гонки в Австралии — это слишком долго для города, который так страстно любит Формулу-1. Мы с нетерпением ждём встречи с болельщиками и гонки с новой схемой трассы, которая обещает больше возможностей для обгона и более быстрое время прохождения круга», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».
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