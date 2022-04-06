Алонсо: «Альпин» заслуживает быть гораздо выше в турнирной таблице после двух гонок

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо высказался по поводу старта нового сезона Формулы-1.

«Альпин» заслуживает быть гораздо выше в турнирной таблице после двух гонок. Наша машина была хороша, и производительность также была на высоком уровне. Саудовская Аравия стала разочарованием, поскольку мы чувствовали себя комфортно и были настроены на шестое место, пока не сошли с дистанции. Это было разочаровывающе, но мы можем быть довольны нашим общим темпом на данный момент.



Вся команда упорно работает, чтобы убедиться, что мы продолжаем развиваться. Мы провели захватывающие гонки на старте сезона.

Что до предстоящего Гран-при Австралии, то мне нравится эта трасса. И хотя раньше обгонять на ней было довольно трудно, сейчас, после всех внесённых изменений, ситуация должна стать более обнадёживающей. Посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Алонсо GPFAns.