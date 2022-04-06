Том Коронель: с болида «Ред Булл» было снято около семи килограммов

Голландский гонщик Том Коронель рассказал об изменениях, которые претерпел болид «Ред Булл» с момента последней гонки.
«Насколько я могу судить, «Феррари» до сих пор была лучшей машиной.
Макс сражался с ножом, Леклер — с пистолетом. Теперь у них обоих есть оружие. Я знаю, что у «Ред Булл» были проблемы с болидом, но теперь они решены, как и должно быть. Я слышал из очень надежного источника, что с болида было снято около семи килограммов. Это очень хорошая новость. Теперь Макс может идти в бой.
Вес — это всё. С меньшим весом вам легче тормозить и легче разгоняться. Вы можете видеть, насколько велика разница во времени прохождения круга, когда машины едут с наполовину заполненным топливным баком по сравнению с полным», — приводит слова Коронеля Planetf1.
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