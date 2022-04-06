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Мазепин: санкции против России — это культура отмены

Мазепин: санкции против России — это культура отмены
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Российский гонщик Никита Мазепин высказался по поводу санкций, наложенных на Россию в связи со спецоперацией на Украине.

«Я не согласен с тем, что нахожусь под санкциями. Ранее я говорил, что намереваюсь их оспорить, но, возможно, сейчас не самый подходящий момент для этого, потому что если вы посмотрите на общую ситуацию со спортсменами и в целом, то сейчас это культура отмены против моей страны.

Для меня очень болезненно видеть то, что происходит на Украине. Буду честен: вижу огромные риски в любых своих высказываниях на эту тему, потому что мои слова всё равно никогда не удовлетворят всех. Поэтому я не буду высказываться публично», — приводит слова Мазепина BBC.

Напомним, перед началом сезона Формулы-1 американская команда «Хаас» приняла решение расторгнуть контракт с российским гонщиком.

В общем зачёте пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Мазепин занял последнее место, не набрав ни одного очка. Победу в чемпионате мира праздновал голландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший в финальной и решающей гонке своего главного конкурента, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

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