Источник: «Феррари» протестирует новое днище и переднее антикрыло в Австралии

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» собирается протестировать новое днище и обновленное переднее антикрыло во время свободной практики в Австралии. Об этом сообщает Formula1a.uno.

Инженеры считают, что днище должно позволить уменьшить дельфинирование, что позволит постепенно уменьшать дорожный просвет и тем самым поднять скорость в среднескоростных и быстрых поворотах. Новое переднее антикрыло должно обеспечить такой же уровень прижимной силы, как прежнее, но при меньшем лобовом сопротивлении.

В Кубке конструкторов нынешнего сезона Формулы-1 «Скудерия» занимает первое место, имея в своём активе 78 очков после двух этапов: Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии.

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