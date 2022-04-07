У «Хааса» в Австралии не будет запасного шасси после аварии Шумахера в Джидде

Команда «Хаас» примет участие в Гран-при Австралии без запасного шасси после аварии Мика Шумахера в Саудовской Аравии. Об этом заявил босс команды Гюнтер Штайнер.

«Парням пришлось нелегко. Вчера вечером мы нарушили комендантский час, потому что парни хотели подготовиться к сегодняшнему утру, так что сегодня нам не придется его нарушать. Нарушение одного комендантского часа стоило того, чтобы добраться до хорошей точки в подготовке.

Мы должны были привезти столько запасных частей, сколько могли в данный момент. Больше принести уже просто нельзя, потому что в запасе ничего не осталось. Все, что у нас есть, мы привезли сюда. Но у нас нет запасного шасси, так что нужно быть осторожным, иначе мы рискуем вновь остаться с одним болидом», — приводит слова Штайнера Motorsport.

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