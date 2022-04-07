В «Альпин» рассказали, сколько моторов осталось у Алонсо до штрафа

Босс «Альпин» Отмар Зафнауэр высказался о ситуации с моторами команды. Напомним, пилот Фернандо Алонсо во время Гран-при Саудовской Аравии был вынужден досрочно завершить заезд из-за проблем с двигателем. В первый раз мотор на его болиде был заменён перед гонкой в Джидде. Отметим, что в течение сезона без штрафных санкций можно использовать три мотора.
«Эти две проблемы не связаны друг с другом. В Бахрейне Фернандо закончил гонку, и в целях предосторожности нам пришлось вернуть двигатель на базу, заменив его. С мотором всё в порядке, и мы сможем его использовать вновь.
Однако в Саудовской Аравии у нового двигателя отказал водяной насос. Из-за этой неисправности этот двигатель больше не будет работать. Мы разобрались с данной проблемой, так что она не должна возникнуть вновь. Обидно, что ее было довольно легко починить», — приводит слова Зафнауэра Motorsport.
- 7 апреля 2022
-
13:40
-
12:47
-
11:44
-
10:49
-
09:46
-
00:53
- 6 апреля 2022
-
23:04
-
21:29
-
20:47
-
19:32
-
18:40
-
17:44
-
16:42
-
15:48
-
14:37
-
13:50
-
12:56
-
12:06
-
10:57
-
10:19
-
09:46
-
00:38
- 5 апреля 2022
-
23:28
-
21:49
-
21:15
-
19:49
-
18:53
-
17:40
-
16:26
-
15:45
-
14:50
-
13:56
-
12:53
-
12:02
-
11:00