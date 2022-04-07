В «Альпин» рассказали, сколько моторов осталось у Алонсо до штрафа

Босс «Альпин» Отмар Зафнауэр высказался о ситуации с моторами команды. Напомним, пилот Фернандо Алонсо во время Гран-при Саудовской Аравии был вынужден досрочно завершить заезд из-за проблем с двигателем. В первый раз мотор на его болиде был заменён перед гонкой в Джидде. Отметим, что в течение сезона без штрафных санкций можно использовать три мотора.

«Эти две проблемы не связаны друг с другом. В Бахрейне Фернандо закончил гонку, и в целях предосторожности нам пришлось вернуть двигатель на базу, заменив его. С мотором всё в порядке, и мы сможем его использовать вновь.

Однако в Саудовской Аравии у нового двигателя отказал водяной насос. Из-за этой неисправности этот двигатель больше не будет работать. Мы разобрались с данной проблемой, так что она не должна возникнуть вновь. Обидно, что ее было довольно легко починить», — приводит слова Зафнауэра Motorsport.