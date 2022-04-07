ФИА напомнили пилотам Ф-1 о запрете на пирсинг и цепочки на шее во время гонок

Гоночный директор ФИА Нильс Виттих в преддверии Гран-при Австралии напомнил пилотам Формулы-1, что ношение украшений в виде пирсинга или цепочек на шее запрещено во время участия в гонках.
Это правило, впервые введенное в 2005 году, уже несколько лет упоминается в Приложении L (глава III, статья 5) Международного спортивного кодекса ФИА.
В преддверии возвращения в Альберт-парк Нильс Виттих решил еще раз подчеркнуть правила, касающиеся ношения таких украшений, включив параграф из Спортивного кодекса в свои предгоночные заметки.
Полная формулировка правила гласит: «Ношение украшений в виде пирсинга на теле или металлических цепочек на шее запрещено во время соревнований и поэтому может быть проверено перед стартом. Если будет обнаружено, что кто-то из гонщиков нарушает это правило, вопрос может быть передан на рассмотрение стюардов на соревнованиях».
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