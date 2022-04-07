Известный спонсор «Феррари» возобновил сотрудничество с командой перед Гран-при Австралии
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«Феррари» объявила о том, что компания Mission Winnow останется партнёром команды, несмотря на то, что первоначально была исключена из числа спонсоров на сезон-2022.
Брендинг Mission Winnow регулярно появлялся на болидах в период с 2018 по 2021 год, хотя во время ряда Гран-при команда была вынуждена выступать без него из-за строгих законов некоторых стран о рекламе табака.
Несмотря на снятие брендинга на новый сезон, переговоры между командой и сигаретной компанией продолжались.
2 апреля логотип Mission Winnow вернулся на сайт «Феррари», что свидетельствует о том, что переговоры между двумя сторонами привели к соглашению. После этого команда подтвердила, что Mission Winnow остается частью семьи «Феррари».
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