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«Ред Булл» привёз в Австралию новое заднее антикрыло, «Мерседес» — нет

«Ред Булл» привёз в Австралию новое заднее антикрыло, «Мерседес» — нет
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Журналисты Формулы-1 оценили новинки команд перед Гран-при Австралии в Мельбурне. Известный обозреватель Формулы-1 Марк Хьюз обратил внимание, что немецкая команда «Мерседес» вопреки прежним планам не сумела подготовить к Мельбурну новую версию заднего антикрыла, которое должно было обеспечивать меньшую прижимную силу, но вместе с тем и меньшее лобовое сопротивление, а также, как надеется команда, меньшее «дельфинирование» на прямых.

Теперь дебют крыла должен состояться в Имоле или Майами, отметил Хьюз. Однако теоретически антикрыло ещё может появиться в Мельбурне позже — к пятничным или субботним тренировкам.

В то же время австрийская команда «Ред Булл» уже привезла на Гран-при Австралии новое заднее антикрыло. Об этом сообщил голландский журналист Эрик ван Харен.

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