Сьюзи Вольф призналась, что не видит своего будущего в Формуле-1 из-за брака с Тото

Сьюзи Вольф, руководитель команды Формулы-Е «Вентури», жена руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа, призналась, что не видит своего будущего в Формуле-1.



«Мой стиль руководства отличается от его стиля, потому что я другая. Я не пытаюсь подражать своему мужу, но меня вдохновляет то, как он руководит командой. Он искренний и очень хорош в общении. Он умеет окружать себя талантливыми людьми, не боится вызовов и хочет, чтобы вокруг него были яркие личности, которые бросают ему эти вызовы. Этому я научилась, наблюдая за ним долгие годы. Я вдохновляюсь тем, что он делает, и узнаю что-то новое каждый день.



Учитывая то, что я жена Тото, я привязана к команде «Мерседес». Я бы не стала работать на Тото, но я не хочу быть частью конкурирующей команды. Моё сердце с командой «Мерседес», так что я не вижу своего будущего в Формуле-1», — приводит слова Сьюзи Вольф The Sports Rush.