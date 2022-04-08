Формула-1. Гран-при Австралии. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция

Сегодня, 8 апреля, на уличной трассе «Альберт-парк» в Мельбурне состоятся пятничные тренировки третьего этапа сезона-2022 Формулы-1 — Гран-при Австралии. Первая сессия свободной практики стартует в 6:00 мск, вторая начнётся в 9:00.



После двух первых Гран-при сезона-2022 Формулы-1 в личном зачёте лидирует пилот «Феррари» Шарль Леклер, представляющий Монако. Российский гонщик Никита Мазепин потерял место в составе «Хааса» перед стартом сезона из-за событий на Украине и антироссийских санкций.



Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые доступны по нижеприведённым ссылкам.



Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Австралии Формулы-1



Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Австралии Формулы-1