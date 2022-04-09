Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация. Онлайн-трансляция

Сегодня, 9 апреля, состоится квалификация третьего этапа сезона-2022 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Австралии. Этап принимает уличная трасса «Альберт-парк» в Мельбурне. Начало квалификации запланировано на 9:00 по московскому времени.
После двух первых Гран-при сезона-2022 Формулы-1 в личном зачёте лидирует пилот «Феррари» Шарль Леклер, представляющий Монако. В сезоне-2021 Формулы-1 чемпионом стал голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул стал первым в карьере. В сезоне-2022 в чемпионате мира нет ни одного представителя России.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Австралии. Онлайн-трансляция квалификации
- 9 апреля 2022
-
07:16
-
07:15
-
02:00
-
01:07
- 8 апреля 2022
-
23:55
-
23:07
-
22:58
-
21:55
-
20:40
-
19:55
-
18:57
-
17:33
-
16:39
-
15:49
-
15:41
-
15:33
-
15:31
-
14:32
-
14:00
-
13:13
-
13:02
-
12:55
-
12:18
-
11:19
-
10:48
-
10:02
-
07:39
-
07:33
-
07:11
-
07:04
-
06:53
-
01:30
-
00:56
- 7 апреля 2022
-
23:57
-
22:51