Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация. Онлайн-трансляция

Сегодня, 9 апреля, состоится квалификация третьего этапа сезона-2022 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Австралии. Этап принимает уличная трасса «Альберт-парк» в Мельбурне. Начало квалификации запланировано на 9:00 по московскому времени.



После двух первых Гран-при сезона-2022 Формулы-1 в личном зачёте лидирует пилот «Феррари» Шарль Леклер, представляющий Монако. В сезоне-2021 Формулы-1 чемпионом стал голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул стал первым в карьере. В сезоне-2022 в чемпионате мира нет ни одного представителя России.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.



Формула-1. Гран-при Австралии. Онлайн-трансляция квалификации