Формула-1. Гран-при Австралии. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 8:00
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Сегодня, 10 апреля, на уличной трассе «Альберт-парк» в Мельбурне состоится гонка третьего этапа сезона-2022 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Австралии.
После двух первых Гран-при сезона-2022 Формулы-1 в личном зачёте лидирует пилот «Феррари» Шарль Леклер, представляющий Монако. В 2022 году в чемпионате мира нет ни одного представителя России. В сезоне-2021 Формулы-1 чемпионом стал голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул стал первым в карьере.
Начало гонки запланировано на 8:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.
Формула-1. Гран-при Австралии — 2022. Онлайн-трансляция гонки
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