Команды Формулы-1 требуют повысить потолок расходов из-за инфляции

Команды Формулы-1 требуют повысить потолок расходов в сезоне-2022 на $ 7 млн из-за инфляции, сообщает Auto Motor und Sport. Как сообщает источник, у команд вызвала беспокойство высокая инфляция.
Напомним, в нынешнем сезоне лимит расходов составляет $ 142,4 млн. Согласно финансовому регламенту потолок расходов может быть поднят, если инфляция в странах G7 превысит три процента на сентябрь предыдущего года.
Из-за этого команды не могут рассчитывать на увеличение потолка расходов в нынешнем сезоне, поскольку в сентябре 2021 года инфляция не превышала эту величину. Однако из-за кризиса в 2022 году в некоторых случаях только расходы на перевозку увеличились вдвое.
В связи с этим команды хотят либо повысить бюджет в нынешнем сезоне на $ 7 млн, либо разделить эти бонусные деньги между двумя сезонами, однако это предложение пока не получило одобрения в последнем раунде переговоров коллективов и руководства серии.
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