AMuS: «Ауди» не договорилась с «Маклареном». Новые варианты — «Заубер» и «Астон Мартин»

Совет директоров «Фольксвагена» одобрил программу участия брендов «Ауди» и «Порше» в Формуле-1, сообщает Auto Motor und Sport.
«Совет директоров и наблюдательный совет «Фольксвагена», «Порше» и «Ауди» подтвердили планы по вступлению двух брендов в Формулу-1. «Ауди» и «Порше» предоставят подробности позже.
Окончательное решение о вступлении ещё не принято, мы находимся на завершающей стадии оценки. Новые правила на сезон-2026 ещё неизвестны. Они предусматривают далеко идущие изменения для более устойчивого спорта, что и является предварительным условием для вступления в серию «Ауди», — сообщил источник.
Регламент Формулы-1 на сезон-2026 относительно силовых установок будет одобрен ФИА в июне 2022 года.
Кроме того, как сообщает источник, переговоры «Ауди» и «Макларена» зашли в тупик, в связи с чем приоритетным вариантом для «Ауди» стал «Заубер», ныне выступающий под брендом «Альфа Ромео». Кроме того, в сотрудничестве с «Ауди» заинтересованы в «Астон Мартин».
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