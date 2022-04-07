AMuS: «Хонда» может вернуться в Формулу-1 в 2026 году

«Хонда» может вернуться в чемпионат мира Формулы-1 в 2026 году, сообщает Auto Motor und Sport. По информации источника, японский автопроизводитель может быть заинтересован в возвращении своего бренда в чемпионат на фоне изменений технического регламента по силовым установкам.



Напомним, «Хонда» официально покинула Формулу-1 по окончании сезона-2021, выиграв личный титул вместе с «Ред Булл» усилиями Макса Ферстаппена. В новом сезоне «Ред Булл» и «Альфа Таури» используют моторы под собственным брендом, однако производством и обслуживанием силовых установок продолжает заниматься именно японский концерн.



Ранее стало известно, что «Фольксваген» предварительно одобрил появление в 2026 году в Формуле-1 своих суббрендов — «Ауди» и «Порше».

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