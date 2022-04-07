Майкл Андретти: мы пока так и не получили ответа от ФИА по поводу заявки на участие в Ф-1

Чемпион серии CART и экс-пилот Формулы-1 Майкл Андретти сообщил, что ФИА пока так и не дала ответа на его заявку о регистрации новой команды Формулы-1. Ранее стало известно, что Андретти собирается выставить новую команду в чемпионате Формулы-1 в 2024 году.
«Пока мы ждём ответа, но мы выполняем огромный объём необходимой работы, всё это происходит на заднем плане. Мы готовимся к реализации проекта, потому что это нужно сделать. Так что готовимся и надеемся, что нам дадут шанс. Нужно просто продолжать подготовку и надеяться, что ФИА одобрит нашу заявку.
Мы надеялись, что к этому моменту уже будем знать ответ от ФИА. К сожалению, мы пока его так и не получили. Но хотим верить, что это случится уже очень скоро», — приводит слова Майкла Андретти RACER.
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