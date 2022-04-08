В «Ауди» выпустили заявление на фоне слухов о решении прийти в Формулу-1

Компания «Ауди», входящая в концерн «Фольксваген», выпустила заявление, в котором прокомментировала слухи, что концерн уже одобрил её приход в Формулу-1. Считается, что «Ауди» купит одну из команд Ф-1 — «Заубер», «Астон Мартин» или «Макларен», в то время как что «Порше» станет мотористом «Ред Булл».



«Мы обсуждали планы по потенциальному приходу в Формулу-1. Мы ещё не приняли решения и сейчас находимся в финальной стадии оценки. На данный момент новые правила на 2026 год и далее ещё недоступны. Эти правила нацелены на то, чтобы сделать спорт более устойчивым экологически, что является необходимым условием для возможного прихода „Ауди“. „Ауди Спорт“ обсуждает эти вопросы напрямую с ФИА. Наше решение будет объявлено, как только оно будет принято», — гласит заявление «Ауди», которое приводит Autosport.