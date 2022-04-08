Сайнс опередил Леклера на полсекунды на первой практике ГП Австралии, Ферстаппен — 4-й

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс показал лучшее время в первой пятничной тренировке Гран-при Австралии Формулы-1. Сайнс более чем на полсекунды опередил своего партнёра по команде Шарля Леклера, а также представителя «Ред Булл» Серхио Переса. Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен показал четвёртое время с отставанием в восемь десятых, семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон стал седьмым.
Тренировка дважды прерывалась красными флагами. В первом случае маршалам нужно было убрать отломок от машины Серхио Переса, а ближе к концу сессии из-за проблем с двигателем на трассе остановился болид «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля.
Формула-1. Гран-при Австралии. Первая тренировка.
1. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:19.806
2. Шарль Леклер («Феррари») +0.571
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0.593
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.820
5. Ландо Норрис («Макларен») +1.072
6. Эстебан Окон («Альпин») +1.198
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.221
8. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.349
9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1.423
10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.441
11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.483
12. Джордж Расселл («Мерседес») +1.651
13. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1.855
14. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1.895
15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +2.015
16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2.063
17. Александер Албон («Уильямс») +2.948
18. Кевин Магнуссен («Хаас») +3.380
19. Николас Латифи («Уильямс») +4.118
20. Мик Шумахер («Хаас») +4.543.
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