Сайнс опередил Леклера на полсекунды на первой практике ГП Австралии, Ферстаппен — 4-й

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс показал лучшее время в первой пятничной тренировке Гран-при Австралии Формулы-1. Сайнс более чем на полсекунды опередил своего партнёра по команде Шарля Леклера, а также представителя «Ред Булл» Серхио Переса. Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен показал четвёртое время с отставанием в восемь десятых, семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон стал седьмым.



Тренировка дважды прерывалась красными флагами. В первом случае маршалам нужно было убрать отломок от машины Серхио Переса, а ближе к концу сессии из-за проблем с двигателем на трассе остановился болид «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля.

Формула-1. Гран-при Австралии. Первая тренировка.



1. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:19.806

2. Шарль Леклер («Феррари») +0.571

3. Серхио Перес («Ред Булл») +0.593

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.820

5. Ландо Норрис («Макларен») +1.072

6. Эстебан Окон («Альпин») +1.198

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.221

8. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.349

9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1.423

10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.441

11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.483

12. Джордж Расселл («Мерседес») +1.651

13. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1.855

14. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1.895

15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +2.015

16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2.063

17. Александер Албон («Уильямс») +2.948

18. Кевин Магнуссен («Хаас») +3.380

19. Николас Латифи («Уильямс») +4.118

20. Мик Шумахер («Хаас») +4.543.