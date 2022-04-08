Феттель: абсолютно ужасно видеть то, что происходит на Украине

Немецкий гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель поделился своим мнением о событиях на Украине и рассказал, почему считает важным сбор пожертвований для её жителей.
«Абсолютно ужасно видеть то, что происходит на Украине. Каждый раз, когда думаешь, что ничего хуже уже не будет, то происходит что-то шокирующее.
У Формулы-1 много денег. Мы не можем помочь Украине тем, что будем ехать быстрее или медленнее, но мы можем собрать пожертвования. Солидарность — это значит, что мы не только что-то говорим, а кому-то помогаем. Так что речь о том, чтобы активно помогать.
Когда я слышу новости, как люди пытаются покинуть Украину и какими путями им приходится это делать, то я просто ошеломлён. Не могу представить, как вообще такое может происходить», — приводит слова Феттеля Motorsport-Magazin.
- 8 апреля 2022
-
07:39
-
07:33
-
07:11
-
07:04
-
06:53
-
01:30
-
00:56
- 7 апреля 2022
-
23:57
-
22:51
-
21:49
-
20:37
-
19:57
-
18:43
-
17:28
-
16:29
-
16:08
-
15:41
-
14:51
-
13:40
-
12:47
-
11:44
-
10:49
-
09:46
-
00:53
- 6 апреля 2022
-
23:04
-
21:29
-
20:47
-
19:32
-
18:40
-
17:44
-
16:42
-
15:48
-
14:37
-
13:50
-
12:56