Феттель: абсолютно ужасно видеть то, что происходит на Украине

Немецкий гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель поделился своим мнением о событиях на Украине и рассказал, почему считает важным сбор пожертвований для её жителей.



«Абсолютно ужасно видеть то, что происходит на Украине. Каждый раз, когда думаешь, что ничего хуже уже не будет, то происходит что-то шокирующее.



У Формулы-1 много денег. Мы не можем помочь Украине тем, что будем ехать быстрее или медленнее, но мы можем собрать пожертвования. Солидарность — это значит, что мы не только что-то говорим, а кому-то помогаем. Так что речь о том, чтобы активно помогать.



Когда я слышу новости, как люди пытаются покинуть Украину и какими путями им приходится это делать, то я просто ошеломлён. Не могу представить, как вообще такое может происходить», — приводит слова Феттеля Motorsport-Magazin.

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