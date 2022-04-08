Феттель попал под расследование ФИА за выезд на трассу на скутере без разрешения

Стюарды Гран-при Австралии Формулы-1 будут расследовать действия немецкого гонщика «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля по окончании первой пятничной тренировки на трассе «Альберт-парк». Машина Феттеля остановилась на трассе из-за проблем с двигателем, после чего Себастьян досматривал остаток сессии с обочины. После этого Феттель взял чей-то скутер, выехал на нём на трассу и таким образом добрался до пит-лейна. Отмечается, что Себастьян выехал на трассу, не получив на то разрешение гоночной дирекции.

Помимо Феттеля на разбирательства к стюардам вызваны ещё четыре гонщика. Судьи разберут предполагаемые блокировки со стороны Карлоса Сайнса и Лэнса Стролла, которые помешали соответственно Гуаньюю Чжоу и Кевину Магнуссену.