Феттель попал под расследование ФИА за выезд на трассу на скутере без разрешения
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Стюарды Гран-при Австралии Формулы-1 будут расследовать действия немецкого гонщика «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля по окончании первой пятничной тренировки на трассе «Альберт-парк». Машина Феттеля остановилась на трассе из-за проблем с двигателем, после чего Себастьян досматривал остаток сессии с обочины. После этого Феттель взял чей-то скутер, выехал на нём на трассу и таким образом добрался до пит-лейна. Отмечается, что Себастьян выехал на трассу, не получив на то разрешение гоночной дирекции.
Помимо Феттеля на разбирательства к стюардам вызваны ещё четыре гонщика. Судьи разберут предполагаемые блокировки со стороны Карлоса Сайнса и Лэнса Стролла, которые помешали соответственно Гуаньюю Чжоу и Кевину Магнуссену.
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