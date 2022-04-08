Леклер стал лучшим на второй тренировке Гран-при Австралии, Хэмилтон — 13-й

В Мельбурне завершилась вторая тренировка Гран-при Австралии. Лучшее время по её итогам показал пилот команды «Феррари» Шарль Леклер. Второе место занял Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл», топ-3 замкнул напарник Леклера Карлос Сайнс.



Семикратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон по итогам заезда показал 13-е время.

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель вторую практику был вынужден пропустить из-за поломки в первой тренировке.

Формула-1. Гран-при Австралии. Вторая тренировка:



1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.18,978

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,245

3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,398

4. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,559

5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,680

6. Эстебан Окон («Альпин») +0,864

7. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,077

8. Ландо Норрис («Макларен») +1,122

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,164

10. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,225

11. Джордж Расселл («Мерседес») +1,234

12. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,446

13. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,543

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,633

15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +2,085

16. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,213

17. Алекс Албон («Уильямс») +2,934

18. Мик Шумахер («Хаас») +2,996

19. Николас Латифи («Уильямс») +3,329

20. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – без времени