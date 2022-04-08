Леклер стал лучшим на второй тренировке Гран-при Австралии, Хэмилтон — 13-й

В Мельбурне завершилась вторая тренировка Гран-при Австралии. Лучшее время по её итогам показал пилот команды «Феррари» Шарль Леклер. Второе место занял Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл», топ-3 замкнул напарник Леклера Карлос Сайнс.
Семикратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон по итогам заезда показал 13-е время.
Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель вторую практику был вынужден пропустить из-за поломки в первой тренировке.
Формула-1. Гран-при Австралии. Вторая тренировка:
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.18,978
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,245
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,398
4. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,559
5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,680
6. Эстебан Окон («Альпин») +0,864
7. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,077
8. Ландо Норрис («Макларен») +1,122
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,164
10. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,225
11. Джордж Расселл («Мерседес») +1,234
12. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,446
13. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,543
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,633
15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +2,085
16. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,213
17. Алекс Албон («Уильямс») +2,934
18. Мик Шумахер («Хаас») +2,996
19. Николас Латифи («Уильямс») +3,329
20. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – без времени
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