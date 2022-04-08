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Ландо Норрис ответил, считает ли свой контракт с «Маклареном» ошибкой

Ландо Норрис ответил, считает ли свой контракт с «Маклареном» ошибкой
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Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис не согласен с мнением некоторых специалистов, что его решение продлить контракт с командой сразу до конца 2025 года являлось поспешным. Ранее с такой позицией выступил чемпион Формулы-1 2009 года британец Дженсон Баттон.

«Я вижу много разговоров относительно того, что я будто бы принял неправильное решение. Хочу сказать, что это не так. Признаюсь, я у меня были возможности перейти в другие команды. Но было бы от этого лучше? Ведь неизвестно, как бы всё в итоге служилось. Так не лучше ли играть в долгую?» — приводит слова Норрса GrandPrix.

В общем зачёте пилотов Формулы-1 нынешнего сезона Норрис в настоящее время занимает десятое место, имея в активе 6 очков.

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