«Хочешь снова увидеть пирсинг на соске?» Хэмилтон и Ферстаппен обменялись высказываниями

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен обменялись шутками на тему ношения украшений. Это случилось на пресс-конференции Гран-при Австралии после недавнего напоминания со стороны гоночного директора ФИА Нильса Виттиха относительно того, что ношение украшений в виде пирсинга или цепочек на шее запрещено во время участия в гонках.



«У меня действительно есть пирсинги, от которых сейчас я просто не могу избавиться. Они в таких местах, о которых мало кто знает. Но на самом деле я просто шучу. Ведь это правило было принято так давно. Для меня ничего нового. Я просто собираюсь выйти с большим количеством украшений на следующей неделе!» — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.



«Я стану слишком тяжёлым, если надену украшения, так что это невозможно!» — сказал Ферстаппен.

Хэмилтон: «Я знаю, что у тебя пирсинг на соске, ну же!»



Ферстаппен: «Ты хочешь увидеть это снова?»

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