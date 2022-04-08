Ферстаппен: мы все равно немного позади «Феррари»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал четвёртый и второй результаты на пятничных тренировках Гран-при Австралии.



«Сегодня был довольно позитивный день. Сцепление с трассой было хорошим, а ситуация с неровностями определённо стала лучше: покрытие более гладкое, что делает трассу приятнее, ведь можно чуть больше атаковать в поворотах. Так что я получил наслаждение от своих кругов.



Думаю, в первой практике и в начале второй нам не хватало баланса, но на последней попытке мы немного изменили машину и ощущения стали намного лучше. Мы все равно немного позади „Феррари“, но, думаю, в ходе уик-энда можем несколько приблизиться.



На длинных сериях всё шло хорошо, так что я доволен. Мы внесли хорошие улучшения в машину, двигаемся в нужном направлении и постараемся оттолкнуться от этого завтра», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».